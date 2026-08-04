Три человека погибли в двух несчастных случаях на предприятиях Карагандинской области

В Карагандинской области расследуют два групповых несчастных случая на производстве, унесших жизни трех человек. По обоим фактам созданы специальные комиссии и возбуждены уголовные дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области расследуют два групповых несчастных случая на производстве, произошедших на маргариновом заводе и на птицефабрике.

Как сообщили в департаменте государственной инспекции труда по Карагандинской области, на территории маргаринового завода при выполнении работ движущийся железнодорожный состав задел контейнер, установленный на автомобиль, в результате чего транспортное средство сместилось. Контейнер прижал к массиву контейнеров двух работников, находившихся рядом. От полученных травм они скончались.

— По данному несчастному случаю создана специальная комиссия, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в департаменте.

Второй групповой несчастный случай произошел на птицефабрике. По информации инспекции труда, в помещении компрессорной биогазовой установки произошло воспламенение скопившихся газов с последующим возгоранием. Термические ожоги получили трое работников. Один из них впоследствии скончался в больнице, двое продолжают лечение.

— Для установления обстоятельств и причин происшествия также создана специальная комиссия, — отметили в ведомстве.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

— По факту происшествия на маргариновом заводе расследуется уголовное дело по части 3 статьи 344 УК РК, по факту несчастного случая на птицефабрике — по части 3 статьи 156 УК РК. Проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что на предприятиях Карагандинской области за четыре месяца с начала года было зарегистрировано 39 пострадавших.