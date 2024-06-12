Число случаев заражения стрептококком достигло рекордного уровня в Японии

Случаи стрептококкового синдрома токсического шока (STSS), вызываемого «плотоядной» бактерией и представляющего потенциальную угрозу жизни, стремительно увеличиваются в Японии. Количество случаев в первой половине этого года уже превысило прошлогодний рекорд, сообщил во вторник Национальный институт инфекционных заболеваний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Зафиксировано 977 случаев заболевания, вызванного бактерией streptococcus pyogenes, которая часто ассоциируется с ангиной, но иногда приводит к некрозу конечностей и полиорганной недостаточности.

По данным института, число инфицированных уже превысило прошлогоднее. Тогда количество пациентов достигло 941, что является самым высоким ежегодным показателем с тех пор, как в 1999 году была введена обязательная отчетность.

По префектурам, Токио сообщил о наибольшем числе случаев – 145.

Профессор Кен Кикучи, специализирующийся на инфекционных заболеваниях в Токийском женском медицинском университете, сказал, что раны на ногах особенно уязвимы для стрептококковой инфекции. Бактерии могут попасть через небольшие травмы, например, мозоли. У пожилых пациентов с момента заражения до смерти может пройти всего 48 часов, добавил он.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года по 5 мая Национальный институт инфекционных заболеваний Японии получил предварительные отчеты о 801 случае STSS.