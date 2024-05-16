В Японии зафиксировали рекордный рост заболеваний стрептококком

Случаи стрептококкового синдрома токсического шока (STSS), который развивается быстро и может привести к летальному исходу, увеличиваются в Японии с рекордной скоростью, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.

STSS в основном вызывается бактерией стрептококков группы А.

У пациентов может развиться некроз конечностей, они также могут столкнуться с отказом некоторых органов.

С начала 2024 года по 5 мая Национальный институт инфекционных заболеваний Японии получил предварительные отчеты о 801 случае STSS в этом году. Это в 2,76 раза выше, чем за тот же период прошлого года.

Число случаев растет быстрее, по сравнению с прошлым годом, когда количество пациентов достигло 941. Это был самый высокий показатель с момента начала сбора информации.

Причина быстро роста не установлена. Но эксперты отмечают, что количество случаев стрептококкового фарингита увеличилось после ослабления мер против короновируса.

По словам главы Национальной больницы Миэ, Танигучи Киёсу, стрептококки широко распространены. Однако он отмечает, что, когда они попадают в организм через порезы и другие раны, последствия могут быть серьезными. Он призывает людей дезинфицировать раны и соблюдать профилактические меры, такие как мытье рук.