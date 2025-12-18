Число случаев ОРВИ в Алматы растет: принято решение по школам

По данным ДСЭК Алматы, в городе зарегистрировано 13 980 случаев ОРВИ.

— Заболеваемость на 6,8% (13 083 случаев) выше, чем на предыдущей недели, а также ниже прошлого года на 35,4% (21 140 случаев), из них 59,7% заболевших — дети (8348 случаев). Текущие показатели остаются ниже контрольного уровня, что соответствуют обычному эпидемиологическому сезону, — сообщили в ДСЭК Алматы.

Статистика заболеваемости среди школьников за отчетную 49 неделю 2025 года такова, что зарегистрировано 1263 случая ОРВИ в 188 (54,3%) школах города.

— Заболеваемость среди учащихся не превышает пороговых значений (до 10,0%), учебный процесс продолжается в штатном режиме. В целях предупреждения массовой заболеваемости в организованных детских учреждениях и школах усилена работа утренних фильтров для выявления заболевших. В поликлиниках проводится раздельный прием температурящих больных, выделены дополнительные телефоны для приема вызовов и автотранспорты для обслуживания больных ОРВИ, гриппом на дому, продлен график работы дежурных врачей. В аптеках города обеспечен неснижаемый запас противовирусных препаратов, — пояснили в ДСЭК Алматы.

Напомним, что в Алматы циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2, а также другие не гриппозные вирусы ОРВИ как риновирус, парагрипп, аденовирус, сезонный коронавирус. В нарастании зарегистрировано всего 82 подтвержденных случая гриппа типа А/H3N2 среди лиц, не привитых против гриппа, всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное.

Санврачи напомнили о мерах профилактики ОРВИ:

повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь, сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

в случае заболевания, необходимо находится дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

