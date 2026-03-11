Число российских миллиардеров достигло нового рекорда

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2025 году, когда в список вошли 146 россиян.

— За год прирост составил девять человек. Это связано прежде всего с замедлением российской экономики из-за высокой ключевой ставки Центрального банка и санкционного давления. С другой стороны, в пользу российских миллиардеров сыграло ослабление доллара — за год рубль укрепился на 16%, — пишет Forbes.

Суммарное состояние богатейших россиян за год также обновило исторический максимум — $696,5 млрд. Лидером стал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, за год состояние предпринимателя и его семьи возросло до рекордных $37 млрд.

Два предыдущих года лидером среди богатейших россиян был акционер нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против нефтяной компании: за год стоимость акций «Лукойла» на Московской бирже упала почти на 30%.

Ранее сообщалось, что состояние миллиардеров по всему миру за 2025 год увеличилось на 2,5 триллиона долларов, достигнув рекордной отметки в 18,3 триллиона долларов.