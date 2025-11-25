РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:32, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число рейсов к праздникам увеличат в Казахстане, подорожают ли билеты

    Об увеличении рейсов по основным маршрутам к праздникам рассказал на брифинге в Правительстве вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Китай запустит самый длинный авиарейс в мире
    Фото: freepik

    По его словам, это коснется как авиарейсов, так и железнодорожного сообщения.

    — Число авиарейсов будет увеличено. Дополнительные рейсы будут определены по основным маршрутам как с увеличением пассажиромест, так и с дополнительными авиарейсами. Основные направления Алматы, Шымкент, Актау. По железнодорожным направлениям также будут поставлены дополнительные поезда. Плюс к действующим маршрутам будут определены прицепные вагоны для увеличения пассажиромест, — сообщил Калиакпаров.

    Он добавил, что удорожания цен на билеты не планируется. Более 50 процентов пассажиров заранее планируют свои маршруты и выкупают билеты на праздники. 
    Вместе с тем, по его словам, никаких планов на следующий год по удорожанию билетов не планируется.

    Ранее мы писали, изменятся ли цены на авиабилеты и ж/д перевозки в Казахстане.

    Теги:
    Праздник Казахстан Железнодорожный вокзал Авиация Железная дорога
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают