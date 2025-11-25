Число рейсов к праздникам увеличат в Казахстане, подорожают ли билеты

По его словам, это коснется как авиарейсов, так и железнодорожного сообщения.

— Число авиарейсов будет увеличено. Дополнительные рейсы будут определены по основным маршрутам как с увеличением пассажиромест, так и с дополнительными авиарейсами. Основные направления Алматы, Шымкент, Актау. По железнодорожным направлениям также будут поставлены дополнительные поезда. Плюс к действующим маршрутам будут определены прицепные вагоны для увеличения пассажиромест, — сообщил Калиакпаров.

Он добавил, что удорожания цен на билеты не планируется. Более 50 процентов пассажиров заранее планируют свои маршруты и выкупают билеты на праздники.

Вместе с тем, по его словам, никаких планов на следующий год по удорожанию билетов не планируется.

