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    Число регулярных доноров сократилось в Казахстане

    В Казахстане учреждена награда, призванная стимулировать граждан, регулярно сдающих кровь. Кому именно она будет присуждаться и как складывается ситуация с донорством в РК? Об этом в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказала заведующая отделом комплектования доноров Айгерим Сагамбаева. Побробнее в материале агентства Kazinform.

    донор больница
    Фото: управление здравоохранения Карагандинской области

    Айгерим Сагамбаева рассказала, что донорская награда существовала 17 лет назад, но затем ее упразднили. Все это время донорам вручали нагрудный знак «За вклад в здравоохранение». К настоящему моменту его получили 43 человека.

    — Однако этот знак вручался не только донорам, но и медицинским работникам. Именно поэтому теперь был введен специальный нагрудный знак для доноров крови — «Почетный донор». Награда будет присуждаться гражданам, которые сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз, либо плазму не менее 70 раз, — рассказала Айгерим Сагамбаева.

    По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Казахстане донорами становятся более 180 тыс. человек, которые в общей сложности проходят более 255 тыс. донорских процедур. Благодаря этому свыше 80 тыс. пациентов обеспечиваются необходимыми компонентами крови. Тем не менее, как отмечает специалист, в последнее время число регулярных доноров сократилось.

    — Например, только в Астане ежедневно требуется около 150 доноров. Наиболее высокий спрос наблюдается на первую и вторую группы крови. Особенно велика потребность в первой отрицательной группе. Нам очень нужны регулярные доноры, — поделилась спикер.

    Число регулярных доноров сократилось в Казахстане
    Кадр из видео

    Для граждан, желающих стать донорами, установлены четкие требования. Сдать кровь может любой человек, достигший 18 лет и не имеющий противопоказаний по здоровью. При первом обращении данные гражданина обязательно проверяются по компьютерной базе Единого донорского центра.

    — Рост донора должен быть выше 150 сантиметров, а вес — не менее 50 килограммов. Кроме того, если уровень гемоглобина ниже 120 г/л, человек не сможет стать донором. Чтобы переливаемая пациенту кровь была абсолютно безопасной, сам донор должен обладать крепким здоровьем. Мужчины могут сдавать кровь один раз в два месяца, а женщины — один раз в три месяца, — пояснила она.

    Для граждан, сдающих кровь, законодательством предусмотрен и ряд социальных гарантий. В частности, в день прохождения медицинского осмотра и непосредственной сдачи крови донор освобождается от работы с сохранением средней заработной платы. Кроме того, на основании предоставленной справки ему выделяется дополнительный день оплачиваемого отдыха. Если же в день донации работник по своему желанию выходит на службу, то по согласованию с работодателем этот выходной можно перенести на другое время или присоединить к ежегодному трудовому отпуску.

    Помимо этого, доноры могут совершенно бесплатно узнать свою группу крови и резус-фактор, а также получить результаты лабораторных исследований на ВИЧ и ряд других инфекций.

    По словам специалиста, увеличение числа регулярных доноров — это ключевой залог спасения тысяч человеческих жизней. Именно поэтому учреждение новой награды призвано способствовать развитию культуры донорства в обществе и мотивировать граждан сдавать кровь на постоянной основе.

    Стоит добавить, что лидерами по показателям донорства в стране остаются Астана, Алматы и Шымкент.

    Напомним, ранее мы сообщали, что постановлением Правительства Казахстана для доноров крови впервые на официальном уровне была учреждена награда «Почетный донор».

    Здравоохранение Донорство Казахстан Медицина Бүгін Live Общество JIBEK JOLY
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор