Число регулярных доноров сократилось в Казахстане

В Казахстане учреждена награда, призванная стимулировать граждан, регулярно сдающих кровь. Кому именно она будет присуждаться и как складывается ситуация с донорством в РК? Об этом в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказала заведующая отделом комплектования доноров Айгерим Сагамбаева. Побробнее в материале агентства Kazinform.

Айгерим Сагамбаева рассказала, что донорская награда существовала 17 лет назад, но затем ее упразднили. Все это время донорам вручали нагрудный знак «За вклад в здравоохранение». К настоящему моменту его получили 43 человека.

— Однако этот знак вручался не только донорам, но и медицинским работникам. Именно поэтому теперь был введен специальный нагрудный знак для доноров крови — «Почетный донор». Награда будет присуждаться гражданам, которые сдали кровь или тромбоциты не менее 40 раз, либо плазму не менее 70 раз, — рассказала Айгерим Сагамбаева.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Казахстане донорами становятся более 180 тыс. человек, которые в общей сложности проходят более 255 тыс. донорских процедур. Благодаря этому свыше 80 тыс. пациентов обеспечиваются необходимыми компонентами крови. Тем не менее, как отмечает специалист, в последнее время число регулярных доноров сократилось.

— Например, только в Астане ежедневно требуется около 150 доноров. Наиболее высокий спрос наблюдается на первую и вторую группы крови. Особенно велика потребность в первой отрицательной группе. Нам очень нужны регулярные доноры, — поделилась спикер.

Кадр из видео

Для граждан, желающих стать донорами, установлены четкие требования. Сдать кровь может любой человек, достигший 18 лет и не имеющий противопоказаний по здоровью. При первом обращении данные гражданина обязательно проверяются по компьютерной базе Единого донорского центра.

— Рост донора должен быть выше 150 сантиметров, а вес — не менее 50 килограммов. Кроме того, если уровень гемоглобина ниже 120 г/л, человек не сможет стать донором. Чтобы переливаемая пациенту кровь была абсолютно безопасной, сам донор должен обладать крепким здоровьем. Мужчины могут сдавать кровь один раз в два месяца, а женщины — один раз в три месяца, — пояснила она.

Для граждан, сдающих кровь, законодательством предусмотрен и ряд социальных гарантий. В частности, в день прохождения медицинского осмотра и непосредственной сдачи крови донор освобождается от работы с сохранением средней заработной платы. Кроме того, на основании предоставленной справки ему выделяется дополнительный день оплачиваемого отдыха. Если же в день донации работник по своему желанию выходит на службу, то по согласованию с работодателем этот выходной можно перенести на другое время или присоединить к ежегодному трудовому отпуску.

Помимо этого, доноры могут совершенно бесплатно узнать свою группу крови и резус-фактор, а также получить результаты лабораторных исследований на ВИЧ и ряд других инфекций.

По словам специалиста, увеличение числа регулярных доноров — это ключевой залог спасения тысяч человеческих жизней. Именно поэтому учреждение новой награды призвано способствовать развитию культуры донорства в обществе и мотивировать граждан сдавать кровь на постоянной основе.

Стоит добавить, что лидерами по показателям донорства в стране остаются Астана, Алматы и Шымкент.

Напомним, ранее мы сообщали, что постановлением Правительства Казахстана для доноров крови впервые на официальном уровне была учреждена награда «Почетный донор».