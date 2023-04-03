Число пострадавших от укусов клещей растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошлую неделю 52 пациента обратились в травмпункты с укусами клещей, из них 23 - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С началом теплых дней обращаемость пациентов с укусами клеща с каждым днем растет. Только за прошлую неделю в травмпункты Алматы в общей сложности обратились 52 человека, из них 23 - дети», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций главный внештатный травматолог-ортопед управления общественного здравоохранения Алматы Канат Тезекбаев.

Он уточнил, что укусы происходили в пригородах, предгорьях Алматы и горной местности.

Внештатный эпидемиолог управления общественного здравоохранения Алматы Эльвира Ибрагимова добавила, что от клещи больше всего можно встретить в Медеуском и Бостандыкском районах города, в горах.

Канат Тезекбаев ответил, что делать при обнаружении присосавшегося клеща.

«Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте при Городской клинической больнице №4, Городской клинической больнице №7, Больнице скорой неотложной помощи, Центральной клинической городской больнице, Центре детской неотложной медпомощи, в поликлиниках по месту жительства», - сказал он.

Также он отметил, что клеща можно достать самостоятельно. Для этого нужно использовать специальный пинцет с зажимом, захватить клеща как можно ближе к месту присасывания, держать пинцет строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси. Клещ должен вскоре сам выйти из кожных покровов.

По словам врача, клещи в основном кусают человека в местах с наиболее мягкими тканями кожи, к которым относятся: место за ушами, шея, волосистая часть головы, внутренние стороны локтей, под мышками, живот, пах, внутренние стороны голеней, под коленями. Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество.

Кроме того, Канат Тезекбаев заявил, что самым опасным для человека считается укус энцефалитного клеща. Эта вирусная инфекция встречается в стойких природных очагах, проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы.

«Заражение клещевым энцефалитом возможно через укус присосавшегося к телу клеща или при употреблении в пищу сырого молока больных коз и коров. Клещи могут нападать на человека в любое время дня и ночи в течение весны и всего лета. После укуса клеща, зараженного вирусом энцефалита, необходимо в течение трех дней провести экстренную профилактику. Ввести противоклещевой иммуноглобулин в дозе 1 мл на 10 кг веса или принимать йодантипирин по соответствующей схеме. Осложнения энцефалита настолько опасны, что лучше подстраховаться заранее», - сказал специалист.

Эльвира Ибрагимова сообщила, что Алматы является эндемичным регионам по клещевому энцефалиту. В практике большинство укусов клещей приходится с марта по сентябрь. В этой связи она рекомендует жителям пройти вакцинация против клещевого энцефалита. Она проводится с 18 лет.

«Профилактика против клещевого энцефалита особенно актуальна для лиц, проживающих в горных местностях, либо в дачных массивах, в городе это такие районы как Медеуский, Бостандыкский, Наурызбайский. Схема вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1-7 месяцев и ревакцинации через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Первую инъекцию предпочтительно проводить в осенний период (октябрь-ноябрь), вторую через 1-2 месяца», - заметила она.