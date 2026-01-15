РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Число постояльцев центра для бездомных резко увеличилось с морозами в Павлодаре

    Павлодарский центр ресоциализации рассчитан на 150 мест, однако уже он заполнен почти полностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бездомные, Павлодар
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    В центре ресоциализации рассказали, их учреждение никогда не пустует, но в сильные морозы пользуется особенной популярностью. Всего здесь 150 мест для постоянного пребывания, 142 из которых уже заняты. Есть еще 30 коек для ночлега, куда пускают с 17:00 до 9:00.

    — У нас работает мобильная служба социального патруля, которая согласно графику выезжает. В связи с морозами мы стали выезжать чаще с инспекторами полиции и приемником-распределителем для выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — сообщила заместитель директора центра ресоциализации г. Павлодара Асем Акинова. 

    В учреждении немало тех, кто оказывается здесь не в первый раз. Одна из главных задач — помочь восстановить документы, трудоустроить. Проживать можно в течение года. В сильные морозы количество мест увеличивают до 200.

    Стоит отметить, в Павлодарской области морозы начались в ночь с 14 января. По данным синоптиков, продержатся они минимум несколько дней, а температура опускаться будет до -37 градусов. 

    Напомним, ранее синоптики прогнозировали жителям Павлодарской области морозный январь.

    Теги:
    Бездомные Погода Павлодар Зима
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают