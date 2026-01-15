Число постояльцев центра для бездомных резко увеличилось с морозами в Павлодаре

В центре ресоциализации рассказали, их учреждение никогда не пустует, но в сильные морозы пользуется особенной популярностью. Всего здесь 150 мест для постоянного пребывания, 142 из которых уже заняты. Есть еще 30 коек для ночлега, куда пускают с 17:00 до 9:00.

— У нас работает мобильная служба социального патруля, которая согласно графику выезжает. В связи с морозами мы стали выезжать чаще с инспекторами полиции и приемником-распределителем для выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — сообщила заместитель директора центра ресоциализации г. Павлодара Асем Акинова.

В учреждении немало тех, кто оказывается здесь не в первый раз. Одна из главных задач — помочь восстановить документы, трудоустроить. Проживать можно в течение года. В сильные морозы количество мест увеличивают до 200.

Стоит отметить, в Павлодарской области морозы начались в ночь с 14 января. По данным синоптиков, продержатся они минимум несколько дней, а температура опускаться будет до -37 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали жителям Павлодарской области морозный январь.