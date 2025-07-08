Число погибших в результате наводнения в США превысило 100, среди них 28 детей

По данным местных властей, в самом пострадавшем районе, округе Керр, к вечеру понедельника подтверждена гибель 84 человек, еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

В пяти других округах — Тревис, Бернет, Уильямсон, Кендалл и Том Грин — подтверждена гибель 20 человек, пропали без вести 13 человек.

По данным Национальной метеорологической службы США, в ночь на 4 июля над частью округа Керр в течение трех-шести часов выпало от 125 до 250 мм осадков. В среднем в июле в этом регионе выпадает чуть больше 50 мм осадков, то есть на некоторые места за считанные часы пролилось сразу в четыре-пять раз больше дождя, чем обычно проливается за месяц.

Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.

Напомним, в Техасе прошли ливневые паводки, после которых спасатели прочесывают опустошенные берега рек и переворачивают завалы в поисках тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести.