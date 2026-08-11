Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 220 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии возросло до 224 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших районах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По данным местных властей, на которые ссылается агентство, наибольшее число жертв зафиксировано в Кали — 95 человек. В Перейре погибли 72 человека, в департаменте Валье-дель-Каука — 38, в Чоко — 13.

Спасатели, полицейские, военнослужащие и волонтеры продолжают разбирать завалы и искать выживших. Власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших.

Землетрясение произошло 10 августа на западе Колумбии. По данным Геологической службы Колумбии, его магнитуда составила 7,4. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

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Подземные толчки привели к разрушению и повреждению зданий в ряде городов, в том числе Кали, Перейре и Манисалесе. Спасательные операции продолжаются.

Ранее число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 160 человек.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, вступивший в должность всего несколько дней назад, заявил, что лично возглавит действия правительства по ликвидации последствий землетрясения.

— У Колумбии есть президент, чье сердце болит за свой народ и который сделает все возможное, чтобы помочь ему в самые трудные моменты, — заявил он.

Подземные толчки ощущались и в соседней Венесуэле, которая до сих пор не оправилась от разрушительного двойного землетрясения, где число погибших превысило 6 тысяч человек.