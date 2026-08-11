Число жертв мощного землетрясения в Колумбии превысило 160 человек

В Колумбии второй день продолжаются спасательные работы. По последним данным, число погибших в результате самого мощного за последние десятилетия землетрясения в стране достигло 164 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Есть опасения, что число погибших может еще вырасти.

Спасательные бригады при поддержке полиции, военнослужащих и добровольцев всю ночь продолжали поисковые работы.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в 7:34 утра по местному времени на западе Колумбии.

Стихия превратила многоэтажные здания в руины в таких городах, как Перейра и Кали, а в Манисалесе разрушила одну из башен исторического собора.

🔴🫨Momento exacto en el que se desploma un edificio en la avenida Santander frente a la universidad Católica de Manizales tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/1hElYsBMdi — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

В Кали, где проживает около 2,2 миллиона человек, десятки зданий накренились или полностью разрушились, вынудив жителей покинуть свои дома и выйти на улицы.

В одной из городских больниц обрушились несколько верхних этажей, часть которых занимало педиатрическое отделение. Некоторые пациенты оказались заблокированы под завалами. Еще около 600 человек были вынуждены получать медицинскую помощь на улице среди обломков.

В Перейре целые жилые кварталы превратились в груды бетона и искореженного металла.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, вступивший в должность всего несколько дней назад, заявил, что лично возглавит действия правительства по ликвидации последствий землетрясения.

— У Колумбии есть президент, чье сердце болит за свой народ и который сделает всё возможное, чтобы помочь ему в самые трудные моменты, — заявил он.

Подземные толчки ощущались и в соседней Венесуэле, которая до сих пор не оправилась от разрушительного двойного землетрясения, где число погибших превысило 6 тысяч человек.