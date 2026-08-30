Число погибших при опрокидывании судна у берегов Кипра выросло до восьми

Число погибших увеличилось до восьми, еще 17 человек продолжают искать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти северной части Кипра, передает агентство Kazinform.

Напомним, ранее стало известно о судне с 267 пассажирами, которое перевернулось у берегов Кипра.

Судно катамаранного типа, следовавшее из Кирении в порт Ташуджу турецкой провинции Мерсин, начало набирать воду примерно в четырех милях от берега и впоследствии перевернулось.

В спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда и лодки.