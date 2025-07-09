Сколько 20-этажных высоток построили в Казахстане за год

По данным аналитиков, по сравнению с 2023 годом разница – всего в два объекта, но актуальный показатель – самый высокий по крайней мере за последние 20 лет.

- Актуальная разбивка с выделением зданий именно от 20 этажей используется в статистике с 2008 года, и за это время сравнимое число жилых высоток за год ввели всего трижды. Помимо уже упомянутого 2023 года похожий показатель фиксировался также в 2020 году (30 зданий), а в остальные годы число ни разу не добиралось и до двух десятков, - сообщают эксперты.

При этом дома в 20 и более этажей составляют 0,1% от общего числа вводимых жилых объектов (домов и общежитий), тогда как 8 из 10 новых жилых построек – одноэтажные. Относительно значимы показатели ввода жилых высоток только в Астане: из 426 введенных жилых зданий высоту в 20 этажей или выше имеют 24.

Ранее сообщалось, что 3,2 млн квадратов жилья планируют ввести в эксплуатацию в ЗКО.