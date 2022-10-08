Число молодых инвесторов растет в Казахстане - KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Алина Алдамберген заявила, что ценными бумагами торгуют в основном люди среднего возраста от 35 до 45 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году высокая волатильность. Она связана с экономическими факторами, которые наблюдаются в мире. Это высокий уровень инфляции, ужесточение жилищной политики в западных странах и США, также возросший риск рецессии. Это все влияет на снижение стоимости активов, рост бизнеса, ВВП. Соответственно, ситуация на рынке акций разнонаправленная, на некоторых рынках она растет, на некоторых падает. Казахстанский бизнес тоже зависит от того, будет ли спрос на ту продукцию, которую мы экспортируем, какие перспективы у нас в стране. Но пока по итогам сентября рынок акций вырос. Вообще восстановление на рынке акций идет с конца июня. Но тем не менее ситуация волатильная», - заявила она в ходе ярмарки казахстанских брокеров «KASE FEST».

Спикер также отметила, что сейчас увеличивается количество инвесторов. На протяжении последних трех лет на рынке акций наблюдается высокое участие ритейл-инвесторов.

«За время пандемии количество розничных инвесторов увеличилось со 150 тыс. до 450 тыс.», - сказала она.

По ее словам, на сегодня растет число молодых инвесторов. Ценными бумагами торгуют в основном люди среднего возраста от 35 до 45 лет.

«Темпы роста молодых инвесторов растут», - добавила она.