РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:27, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Число мигрантов, прибывающих на греческие острова, резко возросло

    Поисково-спасательные операции в районе моря к югу от Гавдоса усиливаются, а греческий координационный центр поисково-спасательных операций (EKSED) приведен в полную готовность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews. 

    мигранты
    Фото: Orietta Scardino/ZUMA Press/IMAGO

    В воскресенье днем судно FRONTEX заметило две лодки со 166 людьми на борту. 49 из них были доставлены судном FRONTEX на остров Гавдос, а остальные 117 — в порт Хора Сфакион на юге Крита.

    Ранее утром были проведены еще две крупные операции.

    На первом этапе судно FRONTEX заметило лодку с 71 мигрантом. Все они были доставлены в один из критских портов. Незадолго до этого патрульный катер береговой охраны также спас 38 человек с лодки, находившейся к юго-западу от острова.

    В общей сложности за несколько часов у берегов Гавдоса было спасено более 275 человек, что свидетельствует об интенсивности миграционных потоков в южной части Эгейского моря.

    На Гавдосе обеспокоены увеличением потока мигрантов

    Сотни мигрантов находятся в порту Гавдоса. По словам мэра Лилиан Стефанаки, их количество превысило допустимые пределы, и теперь можно опасаться даже проблем со здоровьем, если этот конкретный кризис продолжится из-за потоков.

    Как сообщила Стефанаки, береговая охрана полностью мобилизована, однако прибытие мигрантов продолжается быстрыми темпами.

    По ее словам, в полдень воскресенья в порту находилось 400 человек. Также поступила информация о том, что два судна Frontex отправятся в Гавдос, чтобы забрать мигрантов и переправить их в город Ханья.

    — Этому кризису способствовала хорошая погода. Это поставило нас в трудное положение, учитывая, что наши запасы на грани истощения, — подчеркивает мэр.

    Мигранты в неудовлетворительных условиях на Крите

    Многих мигрантов приняла деревня Айя на северо-западе Крита.

    Муниципальные власти говорят, что работают на пределе сил, однако более 600 мигрантов размещены в неудовлетворительных условиях. Переправка мигрантов на материковую часть Греции на несколько дней остановлена.

    Портовые власти обеспокоены тем, что им приходится выполнять работу, которая выходит за рамки их полномочий, и призывают государство незамедлительно принять меры.

    Они призывают увеличить число сотрудников, которые занимаются проблемами мигрантов, и соблюдать положения, предусматривающие немедленный перевод задержанных в закрытые учреждения силами полиции.

    Напомним, в августе у берегов Йемена погибли 76 мигрантов. 

    Теги:
    Евросоюз Европа Мигранты ЕС Мировые новости Греция
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают