Число детей с впервые установленной инвалидностью выросло на 23% в Жамбылской области

За полгода инвалидность впервые установили 434 детям, что на 83 человек больше, чем годом ранее, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего за этот период первичный выход на инвалидность зарегистрировали у 1 374 жителей региона, и оказалось, что дети составили почти треть новых случаев.

В департаменте Комитета труда и социальной защиты по Жамбылской области рост показателя связывают прежде всего с последствиями психических заболеваний. Еще одной причиной называют улучшение выявляемости благодаря проактивному проведению медико-социальной экспертизы.

Сейчас в области живут 45 918 человек с инвалидностью, среди них почти 7 тысяч детей. В общей структуре причин лидируют злокачественные новообразования, на которые приходится 32% случаев. Еще 23,8% связаны с болезнями системы кровообращения.

Показатель частичной реабилитации составил 10,8%, а доля случаев, когда человеку установили более тяжелую группу инвалидности, достигла 6,7%. Основными причинами утяжеления эксперты называют инсульты, инфаркты и быстрое прогрессирование онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области снизился уровень инвалидности.

Проект домашней реабилитации помог 470 казахстанским детям с инвалидностью.



