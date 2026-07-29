Проект домашней реабилитации помог 470 казахстанским детям с инвалидностью

В Казахстане 470 детей с инвалидностью продемонстрировали положительную динамику в развитии и восстановлении здоровья благодаря пилотному проекту по домашней реабилитации, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В рамках проекта «QH Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях», который реализует Национальный научный центр развития сферы социальной защиты совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына», комплексную помощь уже получили 628 детей.

Благодаря использованию современного оборудования и цифровых технологий непосредственно на дому у детей улучшаются двигательные функции: они учатся удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять с опорой и делать первые шаги.

Главная цель проекта — сделать высокотехнологичную реабилитационную помощь доступной по месту проживания семьи.

Сейчас программа реализуется в четырех регионах страны: Шымкенте, Кызылординской, Павлодарской областях и области Абай.

Участникам проекта предоставляют современные технические средства реабилитации, включая многофункциональные адаптивные кресла, ходунки MyWay, вертикализаторы и специализированные тренажеры. Всего в процессе восстановления используются 405 единиц оборудования.

Как отметила директор департамента инклюзии Газиза Имангали, эффективность проекта обеспечивается непрерывным дистанционным сопровождением мультидисциплинарной команды специалистов. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, а родители ежедневно фиксируют выполнение упражнений в цифровом дневнике. Это позволяет экспертам в режиме реального времени оценивать результаты и при необходимости корректировать курс восстановления.

По словам Газизы Имангали, успешные результаты пилотного проекта станут основой для дальнейшего развития системы социальной поддержки. До конца 2026 года программу планируется расширить еще на четыре региона — Северо-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Мангистаускую области и область Ұлытау.

Как сообщал ранее Kazinform, цифровой сервис помощи для людей с инвалидностью Aman ID запустили в Костанайской области.