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    Aman ID: цифровой сервис помощи для людей с инвалидностью запустили в Костанайской области

    В Костанайской области презентовали новый цифровой сервис Aman ID, предназначенный для людей с инвалидностью, пожилых граждан и всех, кому может потребоваться экстренная помощь, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Люди с инвалидностью
    Фото: прокуратура Костанайской области

    Проект разработан прокуратурой Костанайской области совместно с акиматом города Костаная и ТОО «Центр устойчивого развития столицы».

    Сервис позволяет за считанные секунды получить важную информацию о человеке. Для этого достаточно отсканировать QR-код, чтобы узнать сведения о состоянии здоровья, принимаемых лекарствах и при необходимости связаться с родственниками. При этом пользователь самостоятельно определяет, какие данные будут доступны для просмотра.

    QR-код можно разместить в мобильном телефоне, на специальном браслете или личных вещах. Разработчики подчеркивают, что все персональные данные надежно защищены.

    Презентация цифрового сервиса
    Фото: прокуратура Костанайской области

    Презентация Aman ID состоялась в рамках акции «Мүмкіндік», направленной на содействие трудоустройству и социальной поддержке людей с инвалидностью.

    С начала 2026 года участниками акции стали более 1,3 тыс. человек. Из них 51 уже трудоустроен, еще 62 получили приглашения на собеседование.

    По информации прокуратуры, запуск Aman ID стал очередным шагом в развитии цифровых сервисов региона, направленных на повышение безопасности жителей и доступности социальных услуг.

    Как сообщалось ранее, из 1 905 объектов, включенных в интерактивную Карту доступности Костанайской области, полностью адаптированы для людей с инвалидностью 1 367. В этом году работу по созданию безбарьерной среды планируют продолжить еще на 282 объектах.

    Здравоохранение Костанайская область Прокуратура Лица с инвалидностью Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор