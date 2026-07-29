Aman ID: цифровой сервис помощи для людей с инвалидностью запустили в Костанайской области

В Костанайской области презентовали новый цифровой сервис Aman ID , предназначенный для людей с инвалидностью, пожилых граждан и всех, кому может потребоваться экстренная помощь, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Проект разработан прокуратурой Костанайской области совместно с акиматом города Костаная и ТОО «Центр устойчивого развития столицы».

Сервис позволяет за считанные секунды получить важную информацию о человеке. Для этого достаточно отсканировать QR-код, чтобы узнать сведения о состоянии здоровья, принимаемых лекарствах и при необходимости связаться с родственниками. При этом пользователь самостоятельно определяет, какие данные будут доступны для просмотра.

QR-код можно разместить в мобильном телефоне, на специальном браслете или личных вещах. Разработчики подчеркивают, что все персональные данные надежно защищены.

Фото: прокуратура Костанайской области

Презентация Aman ID состоялась в рамках акции «Мүмкіндік», направленной на содействие трудоустройству и социальной поддержке людей с инвалидностью.

С начала 2026 года участниками акции стали более 1,3 тыс. человек. Из них 51 уже трудоустроен, еще 62 получили приглашения на собеседование.

По информации прокуратуры, запуск Aman ID стал очередным шагом в развитии цифровых сервисов региона, направленных на повышение безопасности жителей и доступности социальных услуг.

Как сообщалось ранее, из 1 905 объектов, включенных в интерактивную Карту доступности Костанайской области, полностью адаптированы для людей с инвалидностью 1 367. В этом году работу по созданию безбарьерной среды планируют продолжить еще на 282 объектах.

