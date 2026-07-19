Свыше 500 объектов в Костанайской области не адаптировали для маломобильных граждан

Из 1 905 объектов, включенных в интерактивную Карту доступности Костанайской области, полностью адаптированы для людей с инвалидностью 1 367. В этом году работу по созданию безбарьерной среды планируют продолжить еще на 282 объектах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили на брифинге в РСК представители управления координации занятости и социальных программ, в Костанайской области продолжается работа по созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан.

В интерактивную Карту доступности внесены 1 905 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Из них полностью доступными для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, а также граждан с нарушением зрения и слуха признаны 1 367 объектов.

В текущем году акиматы городов и районов планируют адаптировать еще 282 объекта социальной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, с 1 июля 2026 года полномочия по подтверждению доступности объектов для маломобильных групп населения переданы территориальным департаментам Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Ранее эту функцию выполняли местные исполнительные органы.

Ранее Kazinform сообщал, что более 311 млн тенге выделили на инватакси в Костанайской области.