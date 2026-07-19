Более 311 млн тенге выделили на инватакси в Костанайской области

В 2026 году на организацию службы инватакси в семи регионах Костанайской области направили 311,8 млн тенге. С начала года услугой уже воспользовались 648 человек с инвалидностью, передает корреспондент Kazinform.

В Костанайской области продолжается работа по обеспечению услугами инватакси людей с инвалидностью. В настоящее время воспользоваться специализированным транспортом могут лица с инвалидностью I группы, испытывающие трудности с передвижением и имеющие рекомендацию на получение услуг индивидуального помощника.

Наибольшее финансирование предусмотрено для Костаная — 124,4 млн тенге и Рудного — 116,8 млн тенге. Также средства направлены Аркалыку (16 млн тенге), Лисаковску (10,5 млн тенге), Костанайскому району (32,6 млн тенге), Житикаринскому району (9 млн тенге) и району Беимбета Майлина (2,5 млн тенге).

По состоянию на 1 июля услугами инватакси воспользовались 648 человек с инвалидностью, в том числе 201 ребенок. За этот период исполнена 25 221 заявка.

Услуги оказываются общественными объединениями людей с инвалидностью в рамках государственного социального заказа. Сегодня в работе задействовано 30 автомобилей, из которых 12 оборудованы подъемными устройствами для перевозки маломобильных пассажиров.

Напомним, Минздрав Казахстана предложил ввести новые правила предоставления инватакси.