Казахстанцы стали реже вступать в брак

С начала года зарегистрировано 21,6 тысяч браков и 11,2 тысяч разводов, передает Kazinform со ссылкой на Finprom.kz .

По информации специалистов, по сравнению с 2025 годом число браков снизилось, а количество разводов напротив увеличилось.

Стоит отметить, что лидерами по заключению браков и разводов являются Астана, Алматы и Карагандинская область.

При этом, основная часть браков и разводов в Казахстане приходится на городскую местность. В I квартале 2026 года в городах было зарегистрировано 14,5 тысяч браков, против 7,1 тысяч в селе. Однако сокращение количества заключаемых союзов наблюдается в обоих типах местности. За год количество браков в городах уменьшилось на 1,4%, а в селах — сразу на 8,8%.

Фото: Бюро нацстатистики РК

В региональном разрезе первые места по коэффициенту брачности в первом квартале текущего года заняли Астана — 4,95 на 1 тысяч человек, а также Алматинская область — 4,73 и ВКО — 4,64. Самые низкие значения пришлись на ЗКО — 3,28, Кызылординская область — 3,56 и Актюбинскую область — 3,81.

Что касается коэффициента разводимости, наибольшие показатели были зафиксированы в областях: Костанайской — 3,25 на 1 тыс. человек, Улытауской — 3,07 и Карагандинской — 3,04, наименьшие — в Туркестанской — 1,09 и Алматинской — 1,55 областях, а также в Шымкенте — 1,67.

Фото: Бюро нацстатистики РК

В результате коэффициент брачности постепенно снижается, тогда как коэффициент разводимости растет. Как отмечают аналитики, это свидетельствует о продолжающихся изменениях в семейно-брачных отношениях, которые становятся заметны как на уровне абсолютных показателей, так и в расчете на численность населения.

Ранее сообщалось, что Астана лидирует по числу заключенных браков в Казахстане.

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