Число административных исков в Жамбылской области выросло почти на 12%

За 12 месяцев 2025 года в суды Жамбылской области поступил 1 151 административный иск. Это на 11,6% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 1 017 обращений. Из общего числа дел рассмотрено 1 032, что составляет 85,4%.

По итогам рассмотрения по 296 делам вынесены решения, а уровень удовлетворения исковых требований составил 49,3%. Иными словами, почти в каждом втором случае суды признавали доводы заявителей обоснованными. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был несколько выше — 52,9%.

В судах отмечают, что рост числа административных дел свидетельствует о том, что граждане и бизнес все активнее используют механизмы административного судопроизводства для обжалования решений и действий государственных органов.

При этом значительная часть дел завершалась без затягивания сроков — фактов нарушения сроков рассмотрения административных дел в отчетном периоде допущено не было.

