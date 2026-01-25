РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Число административных исков в Жамбылской области выросло почти на 12%

    Жители и предприниматели региона все чаще обращаются в суды для защиты своих прав, при этом почти каждое второе требование признается обоснованным, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Фото: pexels

    За 12 месяцев 2025 года в суды Жамбылской области поступил 1 151 административный иск. Это на 11,6% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 1 017 обращений. Из общего числа дел рассмотрено 1 032, что составляет 85,4%.

    По итогам рассмотрения по 296 делам вынесены решения, а уровень удовлетворения исковых требований составил 49,3%. Иными словами, почти в каждом втором случае суды признавали доводы заявителей обоснованными. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был несколько выше — 52,9%.

    В судах отмечают, что рост числа административных дел свидетельствует о том, что граждане и бизнес все активнее используют механизмы административного судопроизводства для обжалования решений и действий государственных органов.

    При этом значительная часть дел завершалась без затягивания сроков — фактов нарушения сроков рассмотрения административных дел в отчетном периоде допущено не было.

    Ранее мы рассказывали, как решается проблема нехватки судей в Казахстане.

    Теги:
    Судебный процесс Суды Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают