Чиновника наказали из-за спора вокруг завода по переработке шин в области Абай

Прокуратура области Абай предотвратила необоснованное привлечение к административной ответственности инвестора, реализующего проект по строительству комплекса по переработке шин, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

Прокуратура области Абай при координации Комитета по защите прав инвесторов ГП РК предотвратила незаконное привлечение к административной ответственности инвестора, реализующего проект по строительству комплекса по переработке шин, в рамках механизма «Прокурорский фильтр».

На согласование в прокуратуру поступило решение департамента торговли и защиты прав потребителей о привлечении к административной ответственности ТОО «Эйкос» за якобы нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Однако доводы уполномоченного органа не нашли своего подтверждения.

В связи с этим прокуратура отказала в согласовании решения, предотвратив необоснованное административное преследование инвестора.

По акту прокурорского надзора виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Защита прав инвесторов и устранение административных барьеров остаются одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Ранее незаконную проверку инвестора с проектом на 5,8 млрд теңге пресекли в Акмолинской области.