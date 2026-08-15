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    Чиновника наказали из-за спора вокруг завода по переработке шин в области Абай

    Прокуратура области Абай предотвратила необоснованное привлечение к административной ответственности инвестора, реализующего проект по строительству комплекса по переработке шин, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

    Чиновника наказали после спора вокруг завода по переработке шин в области Абай
    Кадр из видео

    Прокуратура области Абай при координации Комитета по защите прав инвесторов ГП РК предотвратила незаконное привлечение к административной ответственности инвестора, реализующего проект по строительству комплекса по переработке шин, в рамках механизма «Прокурорский фильтр».

    На согласование в прокуратуру поступило решение департамента торговли и защиты прав потребителей о привлечении к административной ответственности ТОО «Эйкос» за якобы нарушение законодательства о защите прав потребителей.

    Однако доводы уполномоченного органа не нашли своего подтверждения.

    В связи с этим прокуратура отказала в согласовании решения, предотвратив необоснованное административное преследование инвестора.

    По акту прокурорского надзора виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

    Защита прав инвесторов и устранение административных барьеров остаются одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

    Ранее незаконную проверку инвестора с проектом на 5,8 млрд теңге пресекли в Акмолинской области.

    Регионы Казахстана Заводы Область Абай Прокуратура Защита прав инвесторов
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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