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    Незаконную проверку инвестора с проектом на 5,8 млрд теңге пресекли в Акмолинской области

    Прокуратура Акмолинской области признала незаконной проверку инвестора, реализующего проект стоимостью 5,8 млрд теңге, и прекратила три административных производства, передает агентство Kazinform.

    Незаконную проверку инвестора с проектом на 5,8 млрд теңге пресекли в Акмолинской области
    Фото: pixabay

    — Прокуратура Зерендинского района защитила права инвестора ТОО «Qazaq Kaolin», реализующего проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе каолинов Алексеевского месторождения. Стоимость инвестиционного проекта составляет 5,8 млрд теңге. Его реализация предусматривает создание новых рабочих мест и развитие промышленного потенциала региона, — отметили в прокуратуре региона. 

    Проведенным анализом установлено, что уполномоченный государственный орган провел в отношении инвестора проверку по вопросам соблюдения миграционного законодательства без обязательного согласования с прокуратурой и регистрации в органах по правовой статистике и специальным учетам.

    Кроме того, в соответствии с механизмом «прокурорского фильтра» все решения государственных органов о проведении проверок, возбуждении административных производств, применении разрешительно-ограничительных мер и обращении в суд в отношении инвесторов подлежат обязательному согласованию с органами прокуратуры.

    — По акту прокурорского надзора проверка признана незаконной, прекращены три административных производства. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Органы прокуратуры продолжают обеспечивать защиту прав инвесторов, предупреждать незаконное административное вмешательство и сопровождать реализацию инвестиционных проектов, — подчеркнули в ведомстве. 

    Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушением своих прав, могут обратиться в органы прокуратуры по телефону 8 (705) 129-11-40 или через Call-центр 115.

    Ранее сообщалось, что в области Жетісу государству вернули заброшенные сельхозземли на 229 млн теңге.

    Регионы Казахстана Прокуратура Защита прав инвесторов Акмолинская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор