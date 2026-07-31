Незаконную проверку инвестора с проектом на 5,8 млрд теңге пресекли в Акмолинской области

— Прокуратура Зерендинского района защитила права инвестора ТОО «Qazaq Kaolin», реализующего проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе каолинов Алексеевского месторождения. Стоимость инвестиционного проекта составляет 5,8 млрд теңге. Его реализация предусматривает создание новых рабочих мест и развитие промышленного потенциала региона, — отметили в прокуратуре региона.

Проведенным анализом установлено, что уполномоченный государственный орган провел в отношении инвестора проверку по вопросам соблюдения миграционного законодательства без обязательного согласования с прокуратурой и регистрации в органах по правовой статистике и специальным учетам.

Кроме того, в соответствии с механизмом «прокурорского фильтра» все решения государственных органов о проведении проверок, возбуждении административных производств, применении разрешительно-ограничительных мер и обращении в суд в отношении инвесторов подлежат обязательному согласованию с органами прокуратуры.

— По акту прокурорского надзора проверка признана незаконной, прекращены три административных производства. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Органы прокуратуры продолжают обеспечивать защиту прав инвесторов, предупреждать незаконное административное вмешательство и сопровождать реализацию инвестиционных проектов, — подчеркнули в ведомстве.

Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушением своих прав, могут обратиться в органы прокуратуры по телефону 8 (705) 129-11-40 или через Call-центр 115.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу государству вернули заброшенные сельхозземли на 229 млн теңге.