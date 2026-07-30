Заброшенные сельхозземли на 229 млн теңге вернули государству в области Жетісу

В области Жетісу государству вернули 200 гектаров заброшенных сельхозземель на сумму более 229 млн теңге. Также решается вопрос по возврату еще свыше 7 тысяч гектаров, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратура области Жетісу продолжает системную работу по выявлению нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения и их возврату в государственную собственность. Проводимый мониторинг направлен на защиту интересов местных жителей и стимулирование аграрного сектора региона. В ходе надзорной деятельности прокуратурой Коксуского района в текущем году государству возвращено 200 гектаров плодородных земель. Кадастровая стоимость данных участков, которые длительное время простаивали без целевого освоения, превышает 229 миллиона теңге, — сообщили в ведомстве.

Также районные прокуроры выявили еще более 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, простаивающих с нарушением требований земельного законодательства. Для их принудительного изъятия и возврата в государственный земельный фонд в уполномоченный орган уже внесен акт прокурорского надзора.

— Все возвращенные участки будут распределены на конкурсной основе. Это позволит местным жителям и добросовестным предпринимателям получить законный доступ к земельным ресурсам для развития животноводства, растениеводства и укрепления экономики Коксуского района, — подчеркнули в прокуратура

Вопрос рационального использования земельных ресурсов и обеспечения прозрачности их распределения находится на контроле прокуратуры области Жетісу.

В прокуратуре отметили, что работа по вовлечению неиспользуемых площадей в легальный экономический оборот продолжается во всех районах региона.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу конфисковали грузовик за незаконную добычу недр.