РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:31, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Чили начинает массовую депортацию нелегальных мигрантов

    Правительство Чили во главе с президентом Хосе Антонио Кастом начало новый этап в своей миграционной политике, осуществив первый рейс по высылке нелегальных иммигрантов, что знаменует собой немедленный сдвиг в стратегии правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Фото: x.com/Oficina_Pdte

    Операция, в ходе которой десятки иностранцев были высланы в основном в Колумбию и Эквадор, стала первой из серии рейсов, которые правительство планирует периодически выполнять в рамках своего плана по сокращению присутствия в стране людей без документов. Эта мера отвечает одному из главных предвыборных обещаний президента и направлена на создание непрерывной системы высылки.

    Это ужесточение дополняется ключевым решением: правительство решило прекратить легализацию более 180 000 мигрантов, въехавших в страну нелегально, — инициативу, выдвинутую во время правления бывшего президента Габриэля Борика. Таким образом, новая администрация отказалась от массовой выдачи видов на жительство и выбрала гораздо более ограничительный подход.

    По данным властей, по меньшей мере 6000 человек, зарегистрированных в рамках этого процесса, были замешаны в каком-либо преступлении — аргумент, который стал основным для обоснования смены курса миграционной политики. В то же время правительство приступило к реализации плана по усилению пограничного контроля на севере страны, который включает в себя строительство физических барьеров, усиление наблюдения с помощью технологий и размещение военного персонала в ключевых районах.

    Каст связал рост преступности с нелегальной иммиграцией и пообещал усилить меры по борьбе с организованной преступностью, включая законопроекты о наказании как за нелегальный въезд, так и за содействие нелегальному въезду иностранцев.

    Более того, этот поворот в вопросе миграции является частью более широкой программы исполнительной власти, которая включает в себя более 40 экономических и социальных мер, направленных на возобновление роста и изменение курса страны.

    Напомним, Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили в декабре прошлого года. В своей предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

    Теги:
    Латинская Америка Южная Америка Миграция Мигранты
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают