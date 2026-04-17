Чили начинает массовую депортацию нелегальных мигрантов

Операция, в ходе которой десятки иностранцев были высланы в основном в Колумбию и Эквадор, стала первой из серии рейсов, которые правительство планирует периодически выполнять в рамках своего плана по сокращению присутствия в стране людей без документов. Эта мера отвечает одному из главных предвыборных обещаний президента и направлена на создание непрерывной системы высылки.

Это ужесточение дополняется ключевым решением: правительство решило прекратить легализацию более 180 000 мигрантов, въехавших в страну нелегально, — инициативу, выдвинутую во время правления бывшего президента Габриэля Борика. Таким образом, новая администрация отказалась от массовой выдачи видов на жительство и выбрала гораздо более ограничительный подход.

По данным властей, по меньшей мере 6000 человек, зарегистрированных в рамках этого процесса, были замешаны в каком-либо преступлении — аргумент, который стал основным для обоснования смены курса миграционной политики. В то же время правительство приступило к реализации плана по усилению пограничного контроля на севере страны, который включает в себя строительство физических барьеров, усиление наблюдения с помощью технологий и размещение военного персонала в ключевых районах.

Каст связал рост преступности с нелегальной иммиграцией и пообещал усилить меры по борьбе с организованной преступностью, включая законопроекты о наказании как за нелегальный въезд, так и за содействие нелегальному въезду иностранцев.

Более того, этот поворот в вопросе миграции является частью более широкой программы исполнительной власти, которая включает в себя более 40 экономических и социальных мер, направленных на возобновление роста и изменение курса страны.

Напомним, Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили в декабре прошлого года. В своей предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.