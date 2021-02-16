Четырехлетний ребенок погиб в ДТП: водителя разыскивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области разыскивают водителя, скрывшегося после смертельного наезда на детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В Жетысайском районе Туркестанской области произошло дорожно- транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей.

В Жетысайскую районную больницу доставили трех детей с различными травмами. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что примерно в 17:50 по улице С. Ерубава г. Жетысая неустановленная автомашина сбила на дороге трех

несовершеннолетних.

В результате пострадавших в ДТП двух подростков и одного малолетнего ребенка госпитализировали в районную больницу. 4-летний мальчик, поступивший в реанимационное отделение, скончался от полученных травм. Двое других несовершеннолетних, 13 и 16 лет, продолжают получать медицинскую помощь.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», «Оставление места дорожно- транспортного происшествия».

В целях задержания скрывшегося водителя стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В ходе осмотра места ДТП изъяты осколки зеркал и фар от скрывшегося автомобиля.

По предварительным данным, осколки могут принадлежать автомашине

«Ауди-100» цвета мокрого асфальта. В связи с чем, оперативники Жетысайского РОП проверяют все автомашины схожей марки и комплектации .