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    17:05, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Четырехлетний ребенок погиб в ДТП: водителя разыскивают в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области разыскивают водителя, скрывшегося после смертельного наезда на детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В Жетысайском районе Туркестанской области произошло дорожно- транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей.

    В Жетысайскую районную больницу доставили трех детей с различными травмами. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что примерно в 17:50 по улице С. Ерубава г. Жетысая неустановленная автомашина сбила на дороге трех

    несовершеннолетних.

    В результате пострадавших в ДТП двух подростков и одного малолетнего ребенка госпитализировали в районную больницу. 4-летний мальчик, поступивший в реанимационное отделение, скончался от полученных травм. Двое других несовершеннолетних, 13 и 16 лет, продолжают получать медицинскую помощь.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», «Оставление места дорожно- транспортного происшествия».

    В целях задержания скрывшегося водителя стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В ходе осмотра места ДТП изъяты осколки зеркал и фар от скрывшегося автомобиля.

    По предварительным данным, осколки могут принадлежать автомашине

    «Ауди-100» цвета мокрого асфальта. В связи с чем, оперативники Жетысайского РОП проверяют все автомашины схожей марки и комплектации .


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Туркестанская область
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