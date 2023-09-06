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    09:30, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четырехдневную неделю для госслужащих намерены внедрить в Шотландии

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Первый министр Шотландии Хумза Юсаф намерен внедрить четырехдневную рабочую неделю в государственном секторе региона, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщают местные СМИ, первый министр анонсирует пилотный проект перехода на четырехдневную рабочую неделю в качестве одного из пунктов программы шотландского правительства на следующий год.

    Предполагается, что пилотный проект продлится около 12 месяцев и начнется в конце текущего года. Эти планы главы правительства региона вызвали жесткую критику со стороны шотландских консерваторов.

    «Хумза Юсаф живет в стране фантазий, если думает, что этот нелепый план осуществим в то время, когда наша экономика отстает от остальной Великобритании, наша Национальная служба здравоохранения «стоит на коленях», а бюджеты советов постоянно урезаются», - сказала депутат парламента Шотландии от Консервативной партии Лиз Смит.

    «Продолжение реализации этого неработоспособного плана приведет к тому, что в бюджете Шотландии ежегодно будет образовываться дыра в 2,5 млрд фунтов стерлингов, и придется выбирать между закрытием государственных служб и поиском дополнительных миллиардов фунтов стерлингов для поддержания на достаточном уровне работы наших школ, больниц и служб экстренной помощи», - добавила она.

    Переход государственных служащих на четырехдневную рабочую неделю также может вызвать недовольство работников частного сектора, тем более что Хумза Юсаф намерен повысить подоходный и муниципальный налоги для состоятельных категорий жителей.

    Внедрение четырехдневной рабочей недели в регионе было одним из предвыборных обещаний бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен, которую в конце марта сменил Хумза Юсаф.

    В 2021 году она пообещала выделить 10 млн фунтов стерлингов компаниям, которые хотят обеспечить своим сотрудникам лучший «баланс между работой и личной жизнью». В шестимесячном пилотном проекте приняли участие более шестидесяти фирм, предоставивших работникам ​​возможность работать четыре дня вместо пяти за ту же зарплату.

    Большинство компаний изъявили желание продолжить работу в рамках этой схемы после ее завершения, а их сотрудники отметили, что испытывают меньше стресса и беспокойства.


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