Четыре вагона сена отправили из Туркестанской области мангистауским фермерам

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня со станции Бадам Ордабасинского района Туркестанской области в Мангистаускую область отправлено 5 тысяч тюков, то есть 110 тонн, или 4 вагона сена. Координатором этого благого начинания выступил Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan», организатором — Ордабасинский районный акимат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Засуха на Западе волнует всю страну. Свою помощь оказывают и жители Туркестанской области. Общественный резонанс вызвал поступок Курмета Талапказы.

При содействии акима Туркестанской области Умирзака Шукеева была достигнута договоренность с АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и решен вопрос с логистикой. Письмо в данное акционерное общество направил и Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan», оно было поддержано. Активное участие в отправке грузов приняли и региональные филиалы. Таким образом в Мангистаускую область отправлена помощь неравнодушных жителей Ордабасинского района.

По словам первого заместителя председателя Ордабасинского районного филиала партии «Nur Otan» Алиаскара Бердымурата, вопрос обеспечения кормами акимат Ордабасинского района и районный филиал партии держат на контроле.

«Достойный вклад в сегодняшнюю акцию вносят ТОО «Батсу водоканал», «Ордабасы тас», крестьянские хозяйства, депутаты районного маслихата, члены фракции «Nur Otan», волонтеры, жители района. Не остаются в стороне и члены фракции «Nur Otan» в других районах. Мы – вместе с жителями Мангистау!» – сказал А.Бердымурат.

«Для сбора травы в районе было организовано 5 пунктов. Собрано более 5 тысяч тюков. В целом в Ордабасинском районе кормов в достатке. Хотя в этом году нет избытка трав, поэтому по инициативе акима района Баглана Батыршаева в каждом сельском округе открылись пункты сбора кормов. Там идет заготовка кормов. Косят и камыш, произрастающий вдоль реки. Через этот фонд зимой корма будут раздавать малообеспеченным семьям, у которых не возможности их заготовить. Акимат района уже начал подготовку к зиме», – говорит начальник отдела сельского хозяйства Ордабасинского района Абилда Алибеков.

В отгрузке кормов приняли активное участие волонтеры, активисты, жасотановцы и другие неравнодушные граждане. Корм, отправленные со станции Бадам, прибудет на станции Шетпе, Курык и Жетибай Мангистауской области. Там груз встретят ответственные лица, которые и будут его распределять.

Напомним, сегодня Премьер-Министр РК Аскар Мамин прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область, где заслушал доклад акима области Серика Трумова о сложившейся в регионе ситуации в сфере животноводства и по обеспечению кормами пострадавших от засухи районов.

По поручению Премьер-Министра будут дополнительно выделены необходимые средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерским хозяйствам заготовленного сена объемом 114,7 тысячи тонн по доступным ценам, а также на закуп кормов (отрубей) количеством 56,3 тысячи тонн через АО НК «Продовольственная контрактная корпорация».



