РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Четыре спутника следят за лесными пожарами в Казахстане

    None
    Фото: gharysh.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя правления АО «Қазақстан Ғарыш сапары» Оскен Тойшибеков сообщил, что в стране есть четыре спутника, следящих за лесными и полевыми пожарами из космоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Оскена Тойшибекова, каждый из них два раза в день проводит фотосъемку территории страны, а пожары выявляются с помощью дистанционного зондирования. После взлета спутника данные загружаются на наземную станцию и обрабатываются для определения температуры поверхности. После этого специальные геосервисы закрепляются за МЧС. На их принятие, обработку и публикацию уходит 2 часа.

    «Что касается пожара в Абайской области, то эти кадры были загружены в геосервисы в 13:20, с этого момента и в МЧС, и в Минэкологии поступила информация о начале возгорания на территории «Семей орманы», - сказал Оскен Тойшибеков в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek Joly.

    Ранее сообщалось, что в настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Экология Абайская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!