Четыре спутника следят за лесными пожарами в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя правления АО «Қазақстан Ғарыш сапары» Оскен Тойшибеков сообщил, что в стране есть четыре спутника, следящих за лесными и полевыми пожарами из космоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Оскена Тойшибекова, каждый из них два раза в день проводит фотосъемку территории страны, а пожары выявляются с помощью дистанционного зондирования. После взлета спутника данные загружаются на наземную станцию и обрабатываются для определения температуры поверхности. После этого специальные геосервисы закрепляются за МЧС. На их принятие, обработку и публикацию уходит 2 часа.

«Что касается пожара в Абайской области, то эти кадры были загружены в геосервисы в 13:20, с этого момента и в МЧС, и в Минэкологии поступила информация о начале возгорания на территории «Семей орманы», - сказал Оскен Тойшибеков в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek Joly.

Ранее сообщалось, что в настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки.