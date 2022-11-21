Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нефть/газ

Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни

21 Ноября 2022, 16:40
Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области сообщили, что в селах Акдала, Актас, Жалкамыс Талгарского района ведется строительство газораспределительных сетей по программе ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день по поселку Акдала ведется подключение 200 жителей к голубому топливу, по поселку Актас изъявили желание подключить природный газ 80 абонентов, а вот в селе Жалкамыс у 2000 жителей ведутся подготовительные работы по опрессовке газораспределительных сетей, работы будут завершены в ближайшее время.

«Особое место в поручениях Президента занимает вопрос газификации страны. Со своей стороны мы делаем все, чтобы газ был доступен каждому жителю нашей области. К примеру, стоимость подключения абонентов не будет превышать 180 тысяч тенге», - отметил руководитель управления ЖКХ Алматинской области Дастан Шалтабаев.

По данным акимата, также ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в микрорайоне Акку города Талгара (300 абонентов), проект на стадии завершения. На сегодня ведутся работы по опрессовке газопроводов.


Новости по теме
Сколько малышей родились в День выборов в Алматинской области
Новые дороги, скверы, дома, школы и пляж: как меняется Конаев
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Сколько малышей родились в День выборов в Алматинской области
Одна из самых пожилых жительниц Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
Автопробег прошел ко дню выборов в Конаеве
Аким Алматинской области проголосовал на выборах Президента
На 25% снизилось потребление угля в Астане
Шахматный центр могут открыть на берегу Капшагайского водохранилища
Дети устроили давку в школе в Алматинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
4 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
5 Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору