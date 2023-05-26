Четыре молочно-товарные фермы планируют построить в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отчитался о проводимой работе в регионе по снижению импортозависимости, развитияю производства продуктов питания и обеспечению население продовольственными товарами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в этом году региональным агроформированиям и владельцам бизнеса предусмотрено порядка субсидий на 16 млрд тенге и льготных кредитов на 15 млрд тенге. По мнению акима, такая мера поддерживает и дает большие возможности для местных крестьян.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» из бюджета выделено 6,4 млрд тенге. На эти средства будет выдано 742 микрокредита и создано 787 рабочих мест. На территории области действуют 235 сельскохозяйственных кооперативов. Дополнительно ожидается присоединение 60 сельхозкооперативов.

«Планируем строительство четырех молочно-товарных ферм на 6 млрд тенге. В случае открытия новой молочно-товарной фермы охват населения области молочной продукцией будет увеличен с 22% до 32%», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Помимо этого, в рамках программы «Зеленый пояс» до 2025 года будет увеличена площадь орошаемых земель с 9,6 тысячи га до 15 тысяч га, а также предусматривается строительство 19 оборудованных овощехранилищ вместимостью 39 тысяч тонн. В результате в регионе будет 48 овощехранилищ общей вместимостью более 100 тысяч тонн. В настоящее время обеспеченность населения картофельной продукцией составляет 91%, луком 98%, морковью 56%, капустой 56%.

Что касается мяса птицы, то в настоящее время охват области мясом птицы составляет 66%. В целях улучшения данного показателя увеличивается мощность завода по производству мяса птицы на 7,2 тысячи тонн в год до 12 тысяч тонн. Также планируется запустить птицефабрику на сумму 55 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест производственной мощностью 24 тысячи тонн в год. В целом ЗКО обеспечивает мясом также Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую и другие области.