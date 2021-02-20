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Четыре крупных инвестиционных проекта будет реализовано в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Февраля 2021, 06:16
Четыре крупных инвестиционных проекта будет реализовано в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырауской области будет реализовано четыре крупных инвестиционных проекта. Об этом сообщил в ходе собрания депутатской фракции партии «Nur Otan» в Атырауском областном маслихате руководитель фракции Нурлыбек Ожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные из них – это строительство газохимического комплекса в районе Карабатана по выпуску 1 млн 250 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена, газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров газа в год. Работать он будет на попутном газе нефтяного месторождения Кашаган. В сфере сельского хозяйства планируется строительство в Кзылкогинском районе цеха стоимостью 265 млн тенге по переработке 2 тонн молока и молочных продуктов в сутки, строительство в Курмангазинском районе цеха стоимостью 200 млн тенге по переработке рыбы с применением современных технологий», - пояснил Нурлыбек Ожаев.

Ранее сообщалось, что в предстоящие пять лет в Атырауской области будут построены 11 школ и 56 детских садов.

Инвестпроекты   Атырауская область   Промышленность   Строительство   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана  
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