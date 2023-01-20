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Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в доме в Жетысуской области

20 Января 2023, 18:22
Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в доме в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В результате происшествия в медицинское учреждение госпитализировали четырех человек, один из них ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям области, 20 января в 13:36 в Уштобе Каратальского района Жетысуской области в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона объемом пять литров с последующим горением дома на площади 100 квадратных метров.


«В больницу госпитализировали четверых человек, один из них ребенок. Женщины 1956 и 1980 годов рождения получили ожоги 40-50% тела, они находятся в отделении реанимации, состояние тяжелое. Мужчина 1961 года рождения получил ожоги рук, средней степени тяжести, ребенок 2019 года рождения - ожоги рук и ног легкой степени», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.


Возгорание ликвидировано в 14:15. В тушении участвовало 5 сотрудников и 2 единицы техники. Предварительная причина взрыва - отогрев газового 5-литрового баллона вблизи отопительной печи на твердом топливе.

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Фото: ДЧС области

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