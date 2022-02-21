Четыре человека погибли в ДТП в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане четыре человека погибли в результате жуткого ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с места происшествия было опубликовано в сети.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП с участием Subaru Impreza произошло 18 февраля около 05:45 часов в Талдыкоргане.
«Водитель, следуя по улице Жансугурова, на окраине города не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. Впоследствии произошло возгорание автомашины. На месте происшествия погибли два человека. В городскую больницу доставили еще двух пострадавших (оба несовершеннолетние), которые скончались в реанимации. По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 4 УК РК», - отметили в ДП.
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