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Четыре человека погибли в ДТП в Талдыкоргане

21 Февраля 2022 12:03
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Четыре человека погибли в ДТП в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане четыре человека погибли в результате жуткого ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео с места происшествия было опубликовано в сети.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП с участием Subaru Impreza произошло 18 февраля около 05:45 часов в Талдыкоргане.

«Водитель, следуя по улице Жансугурова, на окраине города не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. Впоследствии произошло возгорание автомашины. На месте происшествия погибли два человека. В городскую больницу доставили еще двух пострадавших (оба несовершеннолетние), которые скончались в реанимации. По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 4 УК РК», - отметили в ДП.

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#Алматинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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