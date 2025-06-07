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    14:21, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Четвертый день работ на трассе Тараз – Шымкент после ДТП: идет подъем трала

    Появилась обновленная информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Тараз — Шымкент в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    дтп Тараз-Шымкент
    Кадр из видео

    По состоянию на 12:20 7 июня 2025 года движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе.

    — На четвертый день работ удалось извлечь крупногабаритный груз. В настоящее время продолжается операция по подъему трала. После завершения этих работ будет проведена оценка состояния дорожного покрытия и начнётся восстановление полноценного движения, — говорится в сообщении.

    Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать временные ограничения на данном участке.

    Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги «Тараз–Шымкент» произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения. 

    Теги:
    ДТП Туркестанская область Шымкент Тараз
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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