Четвертый день работ на трассе Тараз – Шымкент после ДТП: идет подъем трала

По состоянию на 12:20 7 июня 2025 года движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе.

— На четвертый день работ удалось извлечь крупногабаритный груз. В настоящее время продолжается операция по подъему трала. После завершения этих работ будет проведена оценка состояния дорожного покрытия и начнётся восстановление полноценного движения, — говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать временные ограничения на данном участке.

Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги «Тараз–Шымкент» произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.