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    17:00, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Четверть зданий в Казахстане не соответствуют нормам энергопотребления - эксперт

    жилье, квартиры, ипотека, пәтер, тұрғын үй
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Каждое четвертое здание не соответствует нормативам по энергопотреблению. Об этом заявил на форуме Astana Finance Days Толеген Омарбеков, председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам эксперта, потребление электроэнергии из-за строительного бума выросло на 45%. При этом новостройки могут снизить потребление на 40% при должном строительстве.

    - Застройщики часто не соблюдают требования энергоэффективности при строительстве зданий. Сегодня мы администрируем такой инструмент, как карта энергоэффективности, который представляет собой единый республиканский перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, - сказал Омарбеков.

    Институтом ведется мониторинг энергопотребления более 20 тысяч субъектов бизнеса, а также отслеживание госзакупок на предмет закупа энергеэффективного оборудования.

    По словам Омарбекова, последние 10 лет приоритет был отдан промышленным предприятиям.

    - За 10 лет деятельности в промышленности был достигнут достаточно хороший показатель снижения потребления – в обрабатывающей промышленности энергоемкости на 58% и в добывающей на 18%. На сегодняшний день доля промышленности в общей структуре энергопотребления составляет всего 26%, 10 лет назад она составляла 50%, - рассказывает Омарбеков.

    Ранее на сайте агентства Kazinform выходил материал о том, какие ТЭЦ Казахстана готовы к отопительному сезону.

     

    Теги:
    Энергетика Жилье Строительство
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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