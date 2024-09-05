Четверть зданий в Казахстане не соответствуют нормам энергопотребления - эксперт

Каждое четвертое здание не соответствует нормативам по энергопотреблению. Об этом заявил на форуме Astana Finance Days Толеген Омарбеков, председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, потребление электроэнергии из-за строительного бума выросло на 45%. При этом новостройки могут снизить потребление на 40% при должном строительстве.

- Застройщики часто не соблюдают требования энергоэффективности при строительстве зданий. Сегодня мы администрируем такой инструмент, как карта энергоэффективности, который представляет собой единый республиканский перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, - сказал Омарбеков.

Институтом ведется мониторинг энергопотребления более 20 тысяч субъектов бизнеса, а также отслеживание госзакупок на предмет закупа энергеэффективного оборудования.

По словам Омарбекова, последние 10 лет приоритет был отдан промышленным предприятиям.

- За 10 лет деятельности в промышленности был достигнут достаточно хороший показатель снижения потребления – в обрабатывающей промышленности энергоемкости на 58% и в добывающей на 18%. На сегодняшний день доля промышленности в общей структуре энергопотребления составляет всего 26%, 10 лет назад она составляла 50%, - рассказывает Омарбеков.

Ранее на сайте агентства Kazinform выходил материал о том, какие ТЭЦ Казахстана готовы к отопительному сезону.