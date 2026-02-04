Четверть выпускников не справилась: депутат требует реформы подготовки к ЕНТ

По его данным, по итогам ЕНТ-2025 из более 210 тысяч участников преодолеть пороговый балл удалось лишь около 161 тысяче человек, что составляет примерно 76%. Средний результат теста составил 69 баллов из 140 возможных, почти четверть выпускников не достигли минимального порога. Кроме того, было зафиксировано 711 нарушений, что привело к аннулированию результатов части участников.

— В условиях отсутствия качественной подготовки в школах родители вынуждены обращаться к услугам частных репетиторов и коммерческих образовательных центров. Это создает серьезную дополнительную финансовую нагрузку на семьи. Особенно уязвимыми оказываются малообеспеченные и многодетные семьи, не имеющие финансовой возможности оплачивать дополнительные занятия. В результате дети из разных социальных слоев оказываются в неравных стартовых условиях, что противоречит принципу равного доступа к образованию. Это подрывает доверие к государственной системе образования и негативно сказывается на будущем тысяч выпускников, — заявил Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе.

В связи с этим он предложил Правительству:

1. Провести анализ и сопоставить показатели государственных экзаменов выпускников школ с результатами ЕНТ. Выявить причины значительного расхождения показателей школьных выпускных экзаменов и результатов ЕНТ;

2. Запустить официальный государственный образовательный онлайн-портал для подготовки к ЕНТ с интерактивными тренажерами, симуляторами теста, разборами заданий и возможностью задать вопрос виртуальному наставнику (тьютору);

3. Ежегодно публиковать подробный аналитический отчет по результатам ЕНТ с разбивкой по регионам, типам школ, с выявленными типичными ошибками для корректировки школьных программ.

Депутат подчеркнул, что государство должно взять на себя ответственность за обеспечение равных и справедливых условий подготовки ко всем выпускникам.

Напомним, Министерство науки и высшего образования Казахстана приступило к поэтапной трансформации Единого национального тестирования. Как отметили в ведомстве, обновление формата и содержания ЕНТ рассчитано до 2029 года и будет проводиться без резких изменений для выпускников школ.