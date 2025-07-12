Четверть миллиона россиян признаны банкротами

Как отмечается, за первое полугодие 2025 года в судебном порядке таковыми признаны 259,8 тысячи россиян, это на 35,7% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В подавляющем большинстве случаев (97%) граждане сами инициируют свое судебное банкротство.

Кредиторы подают в суд на признание граждан-должников несостоятельными — в 2,1% случаев, Федеральная налоговая служба — 0,6%.

Одновременно увеличивается количество планов по реструктуризации долгов граждан в рамках судебной процедуры. План предусматривает отсрочку и рассрочку погашения долгов, при соблюдении графика должник избежит признания банкротом.

Арбитражные суды за 6 месяцев утвердили 1152 плана реструктуризации долгов, это в 2,3 раза больше чем за первое полугодие 2024 года.

Глава Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федерсурс) А. Юхнин отмечает, что внедрение механизма утверждения плана реструктуризации судов, в том числе вопреки воле кредиторов, стало активнее применяться благодаря новым разъяснениям Верховного суда РФ.

Во втором квартале этого года было возбуждено 15,9 тысячи внесудебных процедур несостоятельности физлиц (по заявлениям граждан в МФЦ - аналог ЦОН), что на 25,5% больше, чем в прошлом году. Первый замминистра экономики РФ М. Колесников уточняет, что бесплатная внесудебная процедура банкротства граждан «оказывает адресную помощь» в сложной финансовой ситуации.

Напомним, что в Казахстане упростили процедуру внесудебного банкротства для граждан