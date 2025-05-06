В Казахстане упростили процедуру внесудебного банкротства для граждан

Агентство по делам государственной службы внесло рекомендации Министерству финансов сократить количество необходимых документов для признания лица банкротом до минимума, чтобы у граждан были шире возможности для более быстрого решения долговых проблем. На основании этих рекомендаций Министерство финансов значительно упростило процедуру внесудебного банкротства. В частности, отменено требование о предоставлении:

1) документов, подтверждающих точную сумму задолженности;

2) данных о наименовании каждого кредитора;

3) различных справок и сведений, касающихся попыток урегулирования долга.

Если раньше заявителям приходилось тратить немало времени и сил на сбор необходимой информации в бумажном виде, то теперь в рамках рекомендаций АДГС проведена интеграция соответствующих информационных систем и органы государственных доходов получают все ключевые данные напрямую из системы кредитного бюро.

— В результате это не только многократно ускорило процесс рассмотрения дел, но и сделало саму процедуру внесудебного банкротства по-настоящему доступным и эффективным инструментом помощи для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Особое значение данное нововведение имеет для социально уязвимых категорий граждан, для которых сбор документов прежде являлся сложным барьером на пути к финансовому оздоровлению, — отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, кто чаще всего становится банкротом в Казахстане.