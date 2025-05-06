В Казахстане упростили процедуру внесудебного банкротства для граждан
Теперь гражданам, чтобы инициировать процесс внесудебного банкротства больше не нужно собирать целый ряд бумаг, которые ранее могли стать серьезным препятствием, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по делам государственной службы.
Агентство по делам государственной службы внесло рекомендации Министерству финансов сократить количество необходимых документов для признания лица банкротом до минимума, чтобы у граждан были шире возможности для более быстрого решения долговых проблем. На основании этих рекомендаций Министерство финансов значительно упростило процедуру внесудебного банкротства. В частности, отменено требование о предоставлении:
1) документов, подтверждающих точную сумму задолженности;
2) данных о наименовании каждого кредитора;
3) различных справок и сведений, касающихся попыток урегулирования долга.
Если раньше заявителям приходилось тратить немало времени и сил на сбор необходимой информации в бумажном виде, то теперь в рамках рекомендаций АДГС проведена интеграция соответствующих информационных систем и органы государственных доходов получают все ключевые данные напрямую из системы кредитного бюро.
— В результате это не только многократно ускорило процесс рассмотрения дел, но и сделало саму процедуру внесудебного банкротства по-настоящему доступным и эффективным инструментом помощи для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Особое значение данное нововведение имеет для социально уязвимых категорий граждан, для которых сбор документов прежде являлся сложным барьером на пути к финансовому оздоровлению, — отметили в ведомстве.
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