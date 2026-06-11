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    Четверть из 400 зарегистрированных в столице пожаров произошла в автомашинах – ДЧС Астаны

    Почему чаще происходят возгорания в новых автомобилях, объяснил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента чрезвычайных ситуаций города Астаны Габит Бабаев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    огонь пожар
    Фото: freepik.com

    — С начала года в городе зарегистрировано 400 пожаров. Это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе были 102 случая возгорания автомашин. Это 25,5% от общего количества пожаров, на 3,7% меньше, чем в прошлом году. В двух случаях из 102 погибли люди. Один из них ребенок. Получили травмы пять человек, — сказал Г.Бабаев.

    По его словам, из общего количества возгораний автомашин 81% начался с моторного отсека.

    — Потому что в этом отсеке много электропроводов и горючих веществ. 71% возгораний произошел в легковых автомобилях. Большинство этих автомашин 2008–2013 годов выпуска. 85% возгораний в автомашинах происходят от короткого замыкания электропроводки. Поскольку в новых машинах много полимерных веществ, в них часто происходят возгорания и они сгорают за 5-6 минут, — сказал Г.Бабаев.

    Ранее сообщалось, что в Правительстве Казахстана прокомментировали предложение разрешить пожарным устранять препятствия на пути к месту ЧС, включая автомобили, мешающие проезду.

    ДЧС Пожар Происшествия Авто
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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