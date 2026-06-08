Могут ли пожарные таранить автомобили, мешающие проезду, — ответ Премьер-министра РК

В Правительстве Казахстана прокомментировали предложение разрешить пожарным устранять препятствия на пути к месту ЧС, включая автомобили, мешающие проезду. Позицию по данному вопросу изложил Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

15 апреля депутат Мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить экстренным службам устранять препятствия на пути к пожарам, включая повреждение автомобилей, если они мешают спасению людей. По его словам, последние чрезвычайные происшествия в стране показали, что система пожарной безопасности и доступа экстренных служб требует срочного пересмотра.

В ответе Премьер-Министра говорится, что в соответствии с Законом «О гражданской защите» при тушении пожаров сотрудники органов государственной противопожарной службы вправе вскрывать при необходимости закрытые двери, окна, кровлю, а также ограждающие конструкции (в том числе шлагбаумы) для принятия мер, направленных на предотвращение распространения огня и ликвидацию пожара.

При этом отмечается, что сотрудники, правомерно действовавшие при тушении пожара, освобождаются от возмещения причиненного ущерба (статья 63 Закона «О гражданской защите»). Согласно требованиям Правил пожарной безопасности, шлагбаумы обеспечиваются стационарным постом с круглосуточным дежурством персонала или устройством для их ручного открывания.

— Вопрос разрешения повреждения транспорта (таран), заграждающего проезд, уполномоченными органами видится нецелесообразным, так как существуют различные способы тушения пожаров в ограниченных условиях с наличием препятствий. При этом в соответствии с алгоритмом действий при пожарах в плотной застройке совместно с пожарными подразделениями выезжают сотрудники полиции для принудительного перемещения (эвакуации) транспорта, препятствующего проезду, — говорится в ответе.

Он добавил, что сотрудниками полиции на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия по недопущению стоянки транспортных средств с нарушением требований (в случае создания помех для движения транспорта или проезду к дому автомобиль эвакуируется на специальные стоянки).

Также Премьер-Министр прокомментировал вопрос введения специальных коридоров для проезда экстренных служб по принципу Fire Lane. В настоящее время требования к подъездам и проездам для пожарных автомобилей урегулированы техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности». При этом независимо от высоты здания ширина подъездов и проездов для пожарных автомобилей устанавливается не менее шести метров с максимально допустимым уклоном 6-10%.

— Для усиления системы пожарной безопасности в настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям прорабатываются вопросы внесения поправок в строительные нормы Республики Казахстан 2.01.02.2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в части обязательного устройства специальных площадок вблизи многоквартирных домов для развертывания пожарной техники (размерами не менее 15×6 метров, с цветной разметкой и установкой специального дорожного знака), — отмечается в ответе на запрос.

Напомним, что в ночь на 12 апреля в 21-этажном жилом доме по улице Туркестан в Астане произошел пожар. В результате трагедии погибли трое детей. Их мать получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована.