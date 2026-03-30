    07:40, 30 Март 2026 | GMT +5

    Четверо туристов заблудились в горах Алматинской области

    В Карасайском районе Алматинской области, в районе «Поляна Терра» на высоте 2650 метров над уровнем моря, группа из четырёх человек 2008 года рождения при спуске с гор сбилась с маршрута и заблудилась, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Кадр из видео МЧС

    После получения сигнала о происшествии на место незамедлительно выдвинулись спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК и Служба спасения ДЧС г. Алматы.

    Связь с пострадавшими поддерживалась, ориентировочно их местонахождение было установлено в районе Берёзовой рощи.
    В результате оперативно проведённых поисково-спасательных работ туристы были обнаружены в кратчайшие сроки.

    Спасатели сопроводили пострадавших в безопасную зону и доставили в город. В медицинской помощи они не нуждались.

    Ранее, в ночь на 29 марта в горах Алматы спасли двоих переохладившихся подростков.

    Жанара Мухамедиярова
