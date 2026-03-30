Четверо туристов заблудились в горах Алматинской области
В Карасайском районе Алматинской области, в районе «Поляна Терра» на высоте 2650 метров над уровнем моря, группа из четырёх человек 2008 года рождения при спуске с гор сбилась с маршрута и заблудилась, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
После получения сигнала о происшествии на место незамедлительно выдвинулись спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК и Служба спасения ДЧС г. Алматы.
Связь с пострадавшими поддерживалась, ориентировочно их местонахождение было установлено в районе Берёзовой рощи.
В результате оперативно проведённых поисково-спасательных работ туристы были обнаружены в кратчайшие сроки.
Спасатели сопроводили пострадавших в безопасную зону и доставили в город. В медицинской помощи они не нуждались.
Ранее, в ночь на 29 марта в горах Алматы спасли двоих переохладившихся подростков.