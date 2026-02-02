Четверо британских туристов умерли после отдыха на Кабо-Верде

Как сообщили представители юридической фирмы Irwin Mitchell, речь идет о 55-летнем Марке Эшли из Бедфордшира, 64-летней Элене Уолш из Бирмингема, 64-летней Карен Пули из Глостершира и 56-летнем мужчине, имя которого не раскрывается. Все они скончались в прошлом году после того, как заболели во время поездок на архипелаг у западного побережья Африки. С января 2023 года, по данным юристов, после отдыха на Кабо-Верде умерли шесть британских туристов.

В Irwin Mitchell сообщили, что все шесть семей подали иски о возмещении вреда здоровью. В компании Tui заявили, что проверяют поступившие претензии и оказывали поддержку клиентам, сообщавшим о плохом самочувствии.

Супруга Марка Эшли, Эмма, рассказала, что семья «находится в полном шоке» от его смерти. Спустя три дня после начала отпуска в октябре у мужчины появились боли в животе, диарея, рвота, высокая температура и сильная слабость. Поездка стоимостью более 3 тыс. фунтов стерлингов была забронирована через Tui. 9 октября Эмма сообщила о болезни мужа через приложение туроператора и обратила внимание на неудовлетворительные санитарные условия в отеле на острове Сал. После возвращения в Великобританию симптомы не исчезли. 12 ноября Эшли, страдавший диабетом, потерял сознание дома в Хоутон-Реджисе, был доставлен в больницу и вскоре скончался. Обстоятельства его смерти расследует полиция.

Медсестра Элена Уолш умерла в августе 2025 года после того, как заболела во время отдыха на курорте Riu Cabo Verde на острове Сал.

Карен Пули прилетела на Сал 7 октября вместе с подругой на двухнедельный отпуск стоимостью около 3 тыс. фунтов, также приобретенный через Tui. 11 октября у нее началась диарея, а на следующий день она поскользнулась на воде, вытекшей из холодильника, и получила перелом бедра. Женщину доставили в местную клинику, где в течение четырех дней у нее сохранялись диарея и рвота на фоне сильных болей. 16 октября ее эвакуировали санитарной авиацией на Тенерифе, где она скончалась ранним утром следующего дня.

Муж погибшей, 62-летний Энди Пули, заявил, что семья «убита горем». По его словам, жена испытывала сильнейшие страдания, а связь с клиникой и туроператором была крайне неудовлетворительной. В свидетельстве о смерти, выданном властями Кабо-Верде, причиной указаны полиорганная недостаточность, сепсис, остановка сердца и дыхания, а также перелом левой ноги.

Подробности смерти еще одного 56-летнего мужчины не раскрываются. Среди других жертв — 62-летняя Джейн Пресли из Гейнсборо, умершая в январе после болезни, перенесенной во время отдыха на Сале, а также мужчина около 60 лет из Уотфорда, скончавшийся в ноябре 2024 года после аналогичного заболевания.

Юрист Irwin Mitchell Джатиндер Пол заявил, что масштаб и повторяемость вспышек тяжелых кишечных инфекций среди туристов на одних и тех же курортах вызывают серьезную тревогу. По его словам, фирма представляет интересы более 1 500 человек, заболевших после поездок в Кабо-Верде.

В Tui подчеркнули, что не могут давать подробные комментарии из-за судебных разбирательств, однако заверили, что продолжают расследовать все претензии. Компания отметила, что с 2022 года отправила на архипелаг более миллиона туристов и оказывала помощь всем клиентам, сообщавшим о проблемах со здоровьем.