12:11, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Четверых жителей Мангистау задержали с крупной партией опия
В Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РК, передает агентство Kazinform.
В МВД сообщили, что во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег.
— По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства. Санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы, — пояснили в ведомстве.
Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.