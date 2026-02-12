Четверых жителей Мангистау задержали с крупной партией опия

В МВД сообщили, что во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег.

— По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства. Санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы, — пояснили в ведомстве.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.