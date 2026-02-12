РУ
    12:11, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Четверых жителей Мангистау задержали с крупной партией опия

    В Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. Об этом сообщает  Министерство внутренних дел РК, передает агентство Kazinform.

    Преступление Қылмыс наручники задержания Кісен ұсталды МВД РК ҚР ІІМ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В МВД сообщили, что во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. 

    — По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства. Санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы, — пояснили в ведомстве.

    Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

    МВД РК Наркотики Борьба с наркотиками Мангистауская область
    Гульжан Тасмаганбетова
