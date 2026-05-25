    Четверых человек задержали за нелегальную добычу золота в ВКО

    В Курчумском районе пресечена незаконная добыча золота, при которой задержаны четыре человека и изъята спецтехника, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области. 

    Фото: агентство Kazinform

    По данным прокуратуры региона, в апреле текущего года, в ходе рейдовых мероприятий на участке «Көлшілік» Маралдинского сельского округа прокуратурой Курчумского района совместно с сотрудниками ДКНБ по ВКО и Курчумского лесного хозяйства выявлен факт незаконной добычи золота.

    Добыча полезных ископаемых осуществлялась с использованием тяжелой специализированной техники и средств спутниковой связи.

    — На месте преступления задержаны 4 лица, в том числе незаконно находящийся на Востоке нашего государства гражданин Республики Узбекистан. Изъяты гусеничный экскаватор, автомашина, мотоцикл, дорогостоящие металлоискатели, ручной инструмент и иное оборудование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 295-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, — сообщили в прокуратуре. 

    В интересах следствия иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. 

    Ранее сообщалось, что прокуратура восстановила права инвестора в Костанайской области.

    Тамирис Әбділдина
    Автор