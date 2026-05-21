Прокуратура восстановила права инвестора в Костанайской области

В Костанайской области прокуратура восстановила права инвестора, реализующего проект гостинично-развлекательного комплекса стоимостью 8 млрд тенге с созданием 300 рабочих мест, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Прокуратура Костанайской области при координации Комитета по защите прав инвесторов восстановила права ТОО «DS Corporation».

— Компания реализует проект по строительству гостиничного комплекса с торгово-развлекательным центром. Общая сумма инвестиций составляет 8 млрд тенге, что позволит создать 300 новых рабочих мест. Объект строится вблизи областного центра. Помимо гостиницы и ТРЦ, комплекс будет включать детские аттракционы и сервисную зону для автомобилей. Проект позволит создать современную базу для отдыха и повысить туристическую привлекательность региона. Установлено, что управление государственных доходов по Мендыкаринскому району привлекло инвестора к административной ответственности за невыписку электронной счет-фактуры. Однако протокол был составлен без обязательного согласования с прокуратурой, что является нарушением, — отметили в прокуратуре региона.

По протесту прокурора Мендыкаринского района суд отменил постановление о привлечении к ответственности, производство по делу прекращено. Права инвестора полностью восстановлены.

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, в рамках механизма «прокурорского фильтра» любые ограничительные или административные меры в отношении инвесторов должны проходить обязательное согласование с органами прокуратуры. Защита бизнеса и создание благоприятного инвестиционного климата остаются приоритетами надзорной деятельности.

В надзорном ведомстве инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, призывают обращаться по телефонам: +7 (701) 855-87-06 или в Call-центр 115.

Напомним, прокуратура выявила в Жамбылской области «резиновые квартиры» с иностранцами.