Четырехлетний долгострой в Щучинске: дворец спорта планируют завершить до конца августа
Стоимость работ выросла после корректировки до 3,5 млрд тенге, при этом, по словам чиновников, заставить подрядчиков увеличить темп работы удалось только после судебных претензий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Строить многофункциональный дворец спорта в Щучинске начали еще в 2021 году. Будущий спорткомплекс должен был вместить в себя бассейн, крытую арену, спортивные и тренажерные залы.
Однако точкой притяжения для спортивной молодежи, как было обещано, объект так и не стал: строительство его продолжается вот уже четыре года. А буквально неделю назад объект посетила антикоррупционная служба региона.
Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Асхат Оразхан провел мониторинг строящегося дворца спорта, прибыв на него с целью сопровождения проблемных объектов строительства региона.
- В ходе осмотра объекта даны соответствующие рекомендации по обеспечению проведения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, усиления контроля со стороны авторского и технического надзора, а также по увеличению на объекте количества работников, принятию мер по своевременной поставке строительных материалов и оборудования, - поделились в антикоррупционной службе области.
Между тем, причины столь долгой задержки в строительстве озвучил корреспонденту Kazinform и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.
- Там есть и объективные, и субъективные причины задержки. И по финансированию были вопросы, и также со стороны подрядной организации, которая своевременно не выполняла работы. Пришлось возвращать некоторые средства, которые выделялись. Например, два года подряд выделялось по 1 млрд тенге, из них в 2023 году возвращалось 500 млн, в 2024 году – возвращалось 300 млн тенге, - поделился собеседник.
Подрядная организация ТОО «Авторемстрой ЛТД» из Шымкента, по словам Азамата Байкуанышева, работу вела слабыми темпами, из-за чего управлению вновь пришлось обращаться в суд.
- Мы просто за счет претензионной работы понудили подрядную организацию добросовестно выполнять свои обязательства, которые они приняли по договору о госзакупках. То есть мы подавали на расторжение договора, соответственно, о признании компании недобросовестным участником госзакупок, а также о взыскании неустойки и соответствующих всех последствий. Это вынудило подрядчика активизировать работы, начиная с января текущего года. Теперь это позволило выделить средства на завершение объекта. Те средства, которые сидели у нас в утвержденном бюджете, 500 млн, уже в полном объеме освоены, и сейчас на завершение выделили еще 1 млрд тенге, - добавил Азамат Байкуанышев.
После корректировки из-за удорожания общая стоимость проекта выросла с 2,7 млрд тенге до 3,5 млрд тенге. До 2025 года было выделено и освоено 2 млрд, на текущий год предусмотрено в общей сложности 1,5 млрд тенге.
Проверить качество строительства на объект дважды выезжал государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК), сотрудники которого выписывали замечания. Правда, все они, по словам чиновника, были устранены подрядной организацией. Техобследование подтвердило: все недочеты были устранены качественно.
Когда же акмолинцам ждать завершения строительства объекта?
- Согласно графику производства работ (ГПР), объект будет завершен до конца августа. Но у нас есть рисковые некоторые моменты. Один из них - поставка оборудования, они должны успеть поставить его своевременно. Также есть некоторые виды строительно-монтажных работ, по которым подрядная организация отстает. Но когда объект посещал аким области, он дал поручение, чтобы увеличили количество рабочей силы и техники. За счет этого подрядчик должен нивелировать отставание и успеть в действующий срок графика производства работ, - добавил собеседник.
Ну а если подрядная организация не успеет сдать объект в срок, установленный ГПР, тогда на нее накладываются соответствующие действующему законодательству штрафные санкции.
Это, по словам чиновника, ежедневно будет составлять 0,1% от суммы договора на объем невыполненных работ. Также после сдачи объекта гарантийный срок составит три года.
Ранее сообщалось, что ФОК-долгострой планируют завершить к 1 сентября в Акмолинской области.