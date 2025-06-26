Четырехлетний долгострой в Щучинске: дворец спорта планируют завершить до конца августа

Строить многофункциональный дворец спорта в Щучинске начали еще в 2021 году. Будущий спорткомплекс должен был вместить в себя бассейн, крытую арену, спортивные и тренажерные залы.

Однако точкой притяжения для спортивной молодежи, как было обещано, объект так и не стал: строительство его продолжается вот уже четыре года. А буквально неделю назад объект посетила антикоррупционная служба региона.

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Асхат Оразхан провел мониторинг строящегося дворца спорта, прибыв на него с целью сопровождения проблемных объектов строительства региона.

- В ходе осмотра объекта даны соответствующие рекомендации по обеспечению проведения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, усиления контроля со стороны авторского и технического надзора, а также по увеличению на объекте количества работников, принятию мер по своевременной поставке строительных материалов и оборудования, - поделились в антикоррупционной службе области.

Между тем, причины столь долгой задержки в строительстве озвучил корреспонденту Kazinform и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

- Там есть и объективные, и субъективные причины задержки. И по финансированию были вопросы, и также со стороны подрядной организации, которая своевременно не выполняла работы. Пришлось возвращать некоторые средства, которые выделялись. Например, два года подряд выделялось по 1 млрд тенге, из них в 2023 году возвращалось 500 млн, в 2024 году – возвращалось 300 млн тенге, - поделился собеседник.

Фото: антикоррупционная служба Акмолинской области

Подрядная организация ТОО «Авторемстрой ЛТД» из Шымкента, по словам Азамата Байкуанышева, работу вела слабыми темпами, из-за чего управлению вновь пришлось обращаться в суд.

- Мы просто за счет претензионной работы понудили подрядную организацию добросовестно выполнять свои обязательства, которые они приняли по договору о госзакупках. То есть мы подавали на расторжение договора, соответственно, о признании компании недобросовестным участником госзакупок, а также о взыскании неустойки и соответствующих всех последствий. Это вынудило подрядчика активизировать работы, начиная с января текущего года. Теперь это позволило выделить средства на завершение объекта. Те средства, которые сидели у нас в утвержденном бюджете, 500 млн, уже в полном объеме освоены, и сейчас на завершение выделили еще 1 млрд тенге, - добавил Азамат Байкуанышев.

После корректировки из-за удорожания общая стоимость проекта выросла с 2,7 млрд тенге до 3,5 млрд тенге. До 2025 года было выделено и освоено 2 млрд, на текущий год предусмотрено в общей сложности 1,5 млрд тенге.

Проверить качество строительства на объект дважды выезжал государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК), сотрудники которого выписывали замечания. Правда, все они, по словам чиновника, были устранены подрядной организацией. Техобследование подтвердило: все недочеты были устранены качественно.

Когда же акмолинцам ждать завершения строительства объекта?

- Согласно графику производства работ (ГПР), объект будет завершен до конца августа. Но у нас есть рисковые некоторые моменты. Один из них - поставка оборудования, они должны успеть поставить его своевременно. Также есть некоторые виды строительно-монтажных работ, по которым подрядная организация отстает. Но когда объект посещал аким области, он дал поручение, чтобы увеличили количество рабочей силы и техники. За счет этого подрядчик должен нивелировать отставание и успеть в действующий срок графика производства работ, - добавил собеседник.

Ну а если подрядная организация не успеет сдать объект в срок, установленный ГПР, тогда на нее накладываются соответствующие действующему законодательству штрафные санкции.

Это, по словам чиновника, ежедневно будет составлять 0,1% от суммы договора на объем невыполненных работ. Также после сдачи объекта гарантийный срок составит три года.

Ранее сообщалось, что ФОК-долгострой планируют завершить к 1 сентября в Акмолинской области.





