Четыре туристических района ВКО до сих пор не имеют полигонов для мусора

В Восточном Казахстане сразу четыре популярных туристических района остаются без полигонов твердых бытовых отходов. Решить проблему предлагают с помощью пилотного проекта, который планируют запустить в Катон-Карагайском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

О ситуации стало известно во время совещания с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым.

Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, сегодня полигоны ТБО отсутствуют в Катон-Карагайском, Курчумском, Самарском и Маркакольском районах — территориях, которые ежегодно принимают тысячи туристов.

Министр предложил начать решение проблемы с Катон-Карагайского района.

— Мы готовы поддержать реализацию пилотного проекта. Для строительства полигона предусмотрена возможность получения льготного займа — под три процента годовых сроком до 15 лет, — отметил Ерлан Нысанбаев.

Фото: Правительство РК

В акимате Восточно-Казахстанской области считают, что создание современной системы обращения с отходами особенно важно для развития туристических территорий.

— Комплексное решение этого вопроса позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить качество окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие региона, — подчеркнули в пресс-службе акимата.

Ранее сообщалось, что мобильную станцию по переработке пластика запустят в Усть-Каменогорске.