Четыре туристических района ВКО до сих пор не имеют полигонов для мусора
В Восточном Казахстане сразу четыре популярных туристических района остаются без полигонов твердых бытовых отходов. Решить проблему предлагают с помощью пилотного проекта, который планируют запустить в Катон-Карагайском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.
О ситуации стало известно во время совещания с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым.
Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, сегодня полигоны ТБО отсутствуют в Катон-Карагайском, Курчумском, Самарском и Маркакольском районах — территориях, которые ежегодно принимают тысячи туристов.
Министр предложил начать решение проблемы с Катон-Карагайского района.
— Мы готовы поддержать реализацию пилотного проекта. Для строительства полигона предусмотрена возможность получения льготного займа — под три процента годовых сроком до 15 лет, — отметил Ерлан Нысанбаев.
В акимате Восточно-Казахстанской области считают, что создание современной системы обращения с отходами особенно важно для развития туристических территорий.
— Комплексное решение этого вопроса позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить качество окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие региона, — подчеркнули в пресс-службе акимата.
Ранее сообщалось, что мобильную станцию по переработке пластика запустят в Усть-Каменогорске.