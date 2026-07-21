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    Четыре туристических района ВКО до сих пор не имеют полигонов для мусора

    В Восточном Казахстане сразу четыре популярных туристических района остаются без полигонов твердых бытовых отходов. Решить проблему предлагают с помощью пилотного проекта, который планируют запустить в Катон-Карагайском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусорный полигон
    Фото: Kazinform

    О ситуации стало известно во время совещания с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым.

    Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, сегодня полигоны ТБО отсутствуют в Катон-Карагайском, Курчумском, Самарском и Маркакольском районах — территориях, которые ежегодно принимают тысячи туристов.

    Министр предложил начать решение проблемы с Катон-Карагайского района.

    — Мы готовы поддержать реализацию пилотного проекта. Для строительства полигона предусмотрена возможность получения льготного займа — под три процента годовых сроком до 15 лет, — отметил Ерлан Нысанбаев.

    Ерлан Нысанбаев
    Фото: Правительство РК

    В акимате Восточно-Казахстанской области считают, что создание современной системы обращения с отходами особенно важно для развития туристических территорий.

    — Комплексное решение этого вопроса позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить качество окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие региона, — подчеркнули в пресс-службе акимата.

    Ранее сообщалось, что мобильную станцию по переработке пластика запустят в Усть-Каменогорске.

    ТБО ВКО Регионы Казахстана Внутренний туризм Мусор Экология Минэкологии и природных ресурсов Окружающая среда
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор